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أخبار البلد

مسحات مجانية.. فريق طبى متخصص وماسكات مجانية لأعضاء نقابة الإعلاميين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:59 م
نقابة الاعلاميين
نقابة الاعلاميين
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حمادة خطاب
أعلن  الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة وفرت كل الإمكانيات والخطوات العلاجية للإعلاميين المصابين بفيروس كورونا بدءا من الفحص والتحليل وعمل المسحة وتوفير  فريق طبى متخصص. 

وتابع  تم تجديد التعاقد مع كبرى الشركات والمعامل لعمل المسحات والتحليل  منزليًا مجانا  للأعضاء مشيرا إلى أنه فى حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا يتم تحديد خطوات العلاج وتوفير البرتوكول العلاجى الذى حددته وزارة الصحة كلا حسب حالتة الصحية ونوع إصابتة

وكشف نقيب الإعلاميين عن توفر النقابة لبروتوكول العلاج مجانًا  للإعلاميين 

وأضاف طارق سعدة فى بيان له، أنه فى حالة إذا ماكان العضو المصاب حالته الصحية اثناء العلاج تحتاج الى جلسات أوكسجين فإن النقابة توفر أسطوانات الأوكسجين مجانًا  ممتلئة تصل الى منزل العضو بمجرد التقرير العلاجى وبطاقة العضوية على تطبيق الواتس اب وبالتوازى تستمر المتابعة من الطبيب المعالج للحالة الصحية للعضو المصاب .

وتابع :"  النقابة توفر الكمامات والماسكات للاعضاء مجانًا، وتستمر فى القيام بدورها لمواجهة الفيروس اللعين و تقديم كل الخدمات والتسهيلات لاعضاء النقابة"، مشيرا الى أن النقابة خصصت  الارقام التاليه :01552890420 
0227934758
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