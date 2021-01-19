نائب: وزير الدولة للإعلام لم يواجه القنوات المعادية

قال النائب تامر عبد القادر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه تم إصدار قوانين مستقلة لفض الاشتباك بين الهيئات الإعلامية الثلاثة، مضيفا أن وزارة الدولة للإعلام لم تحل مشاكل الإعلام المصري.





وأضاف عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الإعلام لم تستطيع التعامل مع القنوات المعادية للدولة المصرية تماما.





وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن :"كلام وأرقام وزير الدولة للإعلام لم يتحقق منها شئ على أرض الواقع"، مستدركا أن الإعلام المملوك للدولة لا يصح محاسبته على المكسب والخسارة لأنه يقدم دور قومي و غاية الأهمية.





وأشار النائب تامر عبد القادر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى انه لا جدوى من وجود وزارة الإعلام في ظل وجود ثلاث هيئات للإعلام. إلى انه لا جدوى من وجود وزارة الإعلام في ظل وجود ثلاث هيئات للإعلام.







