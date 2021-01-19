لم يلاحظوا سرقتها.. العثور على لوحة أصلية لدافنشي في شقة بإيطاليا

تم التوصل إلى حل لغز غامض وهو اختفاء لوحة شهيرة، وذلك بعدما تم اكتشاف لوحة عمرها 500 عام في شقة بإيطاليا وأعيدت إلى المتحف، فيما لم يكن يعلم الموظفون بأنها مسروقة.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم العثور على نسخة سالفاتور موندي، التي يعتقد أن ليوناردو دافنشي رسمها ، في خزانة غرفة نوم في نابولي يوم السبت، ويُعتقد أن هذه النسخة قد رسمها أحد طلاب دافنشي.





وقالت الشرطة إن صاحب الشقة البالغ من العمر 36 عاما اعتقل للاشتباه في تلقيه بضائع مسروقة، وقال المدعي العام في نابولي جيوفاني ميليللو لوكالة الانباء الفرنسية: "تم العثور على اللوحة يوم السبت بفضل عملية شرطية ذكية".





وعادة ما يكون العمل الفني جزءًا من مجموعة متحف دوما في كنيسة سان دومينيكو ماجوري في المدينة، لكن ميليلو قال إن المسؤولين لم يكونوا على علم بسرقة اللوحة لأن الغرفة التي احتُفظت فيها اللوحة لم تكن مفتوحة منذ ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا.





ولا يُعرف متى تم سرقة العمل الفني حيث لم يبلغ أحد عن فقده، لكن المتحف قال إنه كان بحوزته مؤخرًا في يناير الماضي، وتحقق الشرطة الآن في ملابسات السرقة ، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى اقتحام المتحف، وقال ميليلو: "من المعقول أن تكون سرقة بتكليف من منظمة تعمل في تجارة الفن الدولية".





ولكن من غير المعروف هوية الذي رسم العمل الفني، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن طالب ليوناردو جياكومو أليبراندي ربما فعل ذلك في أوائل القرن السادس عشر، ويظهر بها المسيح بإحدى يديه مرفوعة والأخرى تحمل كرة زجاجية.





ولإضفاء المزيد من الغموض، فإن هذه اللوحة محل خلاف، سواء كانت اللوحة الأصلية هي لوحة ليوناردو دافنشي الأصلية أم لا، وكان قد توفي ليوناردو عام 1519 وهناك أقل من 20 لوحة من لوحاته موجودة.





وأصبحت اللوحة الأغلى على الإطلاق عندما بيعت بالمزاد بمبلغ قياسي بلغ 450 مليون دولار في عام 2017، وشارك المشتري المجهول الهوية في مسابقة مزايدة عبر الهاتف استمرت قرابة 20 دقيقة.