ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نائب رئيس الزمالك: نمتلك أفضل فريق في مصر.. وأتمنى مواصلة الصدارة للأبد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:07 م
لاعبو نادي الزمالك
لاعبو نادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
تمنى هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك  وجود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى الصدارة للأبد عقب  الفوز اليوم الثلاثاء على الجونة بهدف أوباما وتصدره لجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": الزمالك تصدر الدوري وأتمنى أن يستمر هذا للأبد وأبارك للجماهير وكل هذا جاء بفضل مجهود اللاعبين والإدارة الفنية ومجلس الإدارة".

وتابع: "الزمالك ناد كبير ومحترم واللاعبون المتواجدون من الأفضل في مصر، ونسعى للحفاظ وتنظيم أمور الكيان، وإحساس تصدر الدوري لا يوصف وكل ما نصل له لأننا نعمل كمنظومة كاملة، نسعى للوصول إلى مزيد من النجاحات و كل هذا بفضل الجمهور والأعضاء وليس إدارة النادي وحدها".

واستطرد: "جميع مسؤولي النادي يعملون بشكل متميز وتقديم أقصى ما في جهدهم من أجل النادي ولم أقلق خلال المباراة بسبب ثقتي في اللاعبين وهم ضمن الأفضل في إفريقيا".

واختتم: "هدفنا الحفاظ على نادي الزمالك وكل ما يحدث للنادي بفضل المساندة التي تأتي من أبنائه وكل شيء يمر بشكل طبيعي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبو رجيلة: الزمالك كيان كبير.. ولا يجب أن يهتز بهذه القرارات

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. استقالة عضو من اللجنة المؤقتة لإدارة النادي

محمد صلاح: "الزمالك مش هيقع.. سيكون في الصدارة مع الأهلي"

نائب رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن نجوم الفريق

نائب رئيس الزمالك: طلبات فريق الكرة مجابة.. ولا توجد أي عقبات

أخبار الرياضة.. خناقة جديدة بين مرتضى منصور وميدو.. بشرى لجماهير الزمالك.. الغيابات تضرب الأهلي

ترشيحاتنا

نائب رئيس الزمالك: نمتلك أفضل فريق في مصر.. وأتمنى مواصلة الصدارة للأبد

حرمان دولة عربية من حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون متراكمة

نواب البرلمان يشنون هجوما حادا على أسامة هيكل.. ومطالب بإلغاء وزارة الدولة للإعلام

قبل مغادرة منصبه.. قرار جديد من إدارة ترامب ضد فنزويلا

شتي في مصر .. برامج سياحية شاملة الطيران وفنادق 5 نجوم بـ 3120 جنيها

بعد صدور حكم بالقبض عليها.. أجرأ إطلالات سارة الطباخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس قعدة المكتب.. إليك أسباب انحناء العمود الفقري

بجاكيت لامع.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار

تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور