نائب رئيس الزمالك: نمتلك أفضل فريق في مصر.. وأتمنى مواصلة الصدارة للأبد

تمنى هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وجود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى الصدارة للأبد عقب الفوز اليوم الثلاثاء على الجونة بهدف أوباما وتصدره لجدول ترتيب الدوري الممتاز.





وقال هشام إبراهيم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": الزمالك تصدر الدوري وأتمنى أن يستمر هذا للأبد وأبارك للجماهير وكل هذا جاء بفضل مجهود اللاعبين والإدارة الفنية ومجلس الإدارة".





وتابع: "الزمالك ناد كبير ومحترم واللاعبون المتواجدون من الأفضل في مصر، ونسعى للحفاظ وتنظيم أمور الكيان، وإحساس تصدر الدوري لا يوصف وكل ما نصل له لأننا نعمل كمنظومة كاملة، نسعى للوصول إلى مزيد من النجاحات و كل هذا بفضل الجمهور والأعضاء وليس إدارة النادي وحدها".





واستطرد: "جميع مسؤولي النادي يعملون بشكل متميز وتقديم أقصى ما في جهدهم من أجل النادي ولم أقلق خلال المباراة بسبب ثقتي في اللاعبين وهم ضمن الأفضل في إفريقيا".



