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رياضة

مونديال اليد.. البحرين تتقدم على الكونغو 14 - 12 فى الشوط الأول

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:15 م
صدى البلد
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محمد سمير
حسم منتخب البحرين نتيجة الشوط الأول فى مواجهة نظيره الكنغولي بالفوز ( 14 - 12) في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

وظهر المنتخب البحريني بشكل مميز خلال الشوط الأول، وكان متقدما منذ البداية، واستطاع ان يحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط.

ويقع منتخبا البحرين والكونغو فى المجموعة الرابعة بجانب، الأرجنتين والدنمارك.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم ، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.
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