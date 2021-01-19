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رياضة

المجموعة الثالثة.. كرواتيا تتقدم على قطر 1 3 / 11 بمونديال اليد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:15 م
صدى البلد
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محمد سمير
تقدم منتخب كرواتيا على  منتخب قطر بنتيجة 13/ 11 فى الشوط الاول من المباراة التى تجمع الفريقين فى  منافسات  المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد 2021 المقامة بمصر .

وتقام مباريات المجموعة الثالثة بصالة برج العرب بالإسكندرية يشارك فيها منتخبات اليابان وأنجولا ايضا وشهدت مباراتهما فوز اليابان و صعودها للدور التالى من البطولة برفقة كرواتيا وقطر 

ويشهد المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد .

وفاز قطر على انجولا واليابان بينما تغلب كرواتيا على انجولا وتعادل مع اليابان فى الجولتين السابقين.
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