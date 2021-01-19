المجموعة الثالثة.. كرواتيا تتقدم على قطر 1 3 / 11 بمونديال اليد

تقدم منتخب كرواتيا على منتخب قطر بنتيجة 13/ 11 فى الشوط الاول من المباراة التى تجمع الفريقين فى منافسات المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد 2021 المقامة بمصر .





وتقام مباريات المجموعة الثالثة بصالة برج العرب بالإسكندرية يشارك فيها منتخبات اليابان وأنجولا ايضا وشهدت مباراتهما فوز اليابان و صعودها للدور التالى من البطولة برفقة كرواتيا وقطر





ويشهد المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد .





وفاز قطر على انجولا واليابان بينما تغلب كرواتيا على انجولا وتعادل مع اليابان فى الجولتين السابقين.