ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة مسجد السلام وأعمال التشطيبات بمسجد الروضة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:22 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحه فى العيد القومى للمحافظة مارس 2021 بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد.

انتقل المحافظ إلى مسجد  بمدينة طور سيناء للوقوف على ماتم من أعمال تشطيبات بالمسجد .

يشار الي ان مسجد الروضة يعتبر من أكبر المساجد على مستوى جنوب سيناء وتم انشائه بطرز معمارية فريدة .

رافق المحافظ اللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة و الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناءو اللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح .
 
ومن ناحية اخري استقبل  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بمكتبه بمدينة طور سيناء، أحد طلائع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة  فاطمة الزهراء أحمد بدير الموهوبة في مجال الرسم والفن التشكيلي .

يأتى ذلك في إطار دعم وتحفيز المواهب بجنوب سيناء  بحضور أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور أحمد بدير والد الفتاة الموهوبة .

من جانبه وجه محافظ جنوب سيناء مديرية الشباب والرياضة بضرورة تكريم وتحفيز الموهوبين والمتفوقين في شتى المجالات والأنشطة الرياضية والشبابية ووعد بتكريمهم في احتفالية يتم تحديد موعدها قريبًا لدعمهم وتحفيزهم  ولخلق جيل جديد مبدع متميز من أبناء المحافظة .

يشار الي أن الفتاة السيناوية  فاطمة الزهراء شاركت في العديد من مسابقات الرسم بمديرية الشباب والرياضة، ومديرية الثقافة بالمحافظة، وتم تكريمها خلال مشاركتها في معرض المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

اقرأ أيضا : 
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة مسجد السلام وأعمال التشطيبات بمسجد الروضة
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة مسجد السلام وأعمال التشطيبات بمسجد الروضة
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة مسجد السلام وأعمال التشطيبات بمسجد الروضة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد دخوله موسوعة جينيس.. فودة يعد بتكريم الغطاس الكيلاني في احتفالية كبرى

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية تجارة بجنوب سيناء

مشروعات المرحلة الثانية لتطوير مدينة الطور تحقق نقلة تاريخية لجنوب سيناء.. شاهد

سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يتفقد تجهيز مدرسة التمريض لعزل مصابي كورونا

محافظ جنوب سيناء يشيد بفتاة سيناوية موهوبة في الفن التشكيلي

ترشيحاتنا

حرمان دولة عربية من حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون متراكمة

ملخص وهدف المباراة المثيرة بين الزمالك والجونة ..فيديو

أنت بصيت على الـ"فار".. أحمد حسن يروي ما حدث بين محمد الشناوي والحكم

وكيل إعلام النواب: أسامة هيكل رفع مرتبه ليصل إلى 100 ألف جنيه شهريا

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن

نهاية مأساوية لمراهقة بعد الولادة| ورد فعل صادم من والد طفل السِفاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس قعدة المكتب.. إليك أسباب انحناء العمود الفقري

بجاكيت لامع.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار

تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور