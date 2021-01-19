محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة مسجد السلام وأعمال التشطيبات بمسجد الروضة

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحه فى العيد القومى للمحافظة مارس 2021 بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد.





انتقل المحافظ إلى مسجد بمدينة طور سيناء للوقوف على ماتم من أعمال تشطيبات بالمسجد .





يشار الي ان مسجد الروضة يعتبر من أكبر المساجد على مستوى جنوب سيناء وتم انشائه بطرز معمارية فريدة .





رافق المحافظ اللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة و الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناءو اللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح .

ومن ناحية اخري استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بمكتبه بمدينة طور سيناء، أحد طلائع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة فاطمة الزهراء أحمد بدير الموهوبة في مجال الرسم والفن التشكيلي .





يأتى ذلك في إطار دعم وتحفيز المواهب بجنوب سيناء بحضور أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور أحمد بدير والد الفتاة الموهوبة .





من جانبه وجه محافظ جنوب سيناء مديرية الشباب والرياضة بضرورة تكريم وتحفيز الموهوبين والمتفوقين في شتى المجالات والأنشطة الرياضية والشبابية ووعد بتكريمهم في احتفالية يتم تحديد موعدها قريبًا لدعمهم وتحفيزهم ولخلق جيل جديد مبدع متميز من أبناء المحافظة .





يشار الي أن الفتاة السيناوية فاطمة الزهراء شاركت في العديد من مسابقات الرسم بمديرية الشباب والرياضة، ومديرية الثقافة بالمحافظة، وتم تكريمها خلال مشاركتها في معرض المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.





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