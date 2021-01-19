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برلمانية: بيان وزير التعليم العالي متوازن وتحدثنا معه عن معاشات شهداء الأطقم الطبية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:21 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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هاني حسين
قالت رشا فايز عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن  وزير التعليم العالي ألقى كلمة أمام البرلمان واستعرض في بيان متوازن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .

وأضافت رشا فايز  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أنه تم توجيه أسئلة وانتقادات بناءة لوزير التعليم العالي.

وتابعت رشا فايز:"  تم التطرق للحديث عن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاشات شهداء الأطقم الطبية".

وأكملت رشا فايز:"  وزير التعليم العالي كان صدره رحب للاستماع لكل الانتقادات ورد ردود مناسبة للأوضاع والظروف التي شهدتها مصر خلال جائحة كورونا والمجلس أحال بيان وزير التعليم العالي للجنة التعليم العالي".

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية حيالها.

وأشار خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، قائلا: لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.

وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقية للتنفيذ على الأرض.
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