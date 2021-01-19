يصلح ما أفسده ترامب.. بايدن يستعد لوضع قواعد أخلاقية منتظرة منذ 4 سنوات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إدارة الرئيس المنتخب "جو بايدن" ستنفذ خطة أخلاقيات وقواعد جديدة على المسئولين الجدد والقدامى السابقين.





ووفقًا للشبكة الأمريكية، ستنفذ الإدارة مبادئ توجيهية أخلاقية تمنع المعينين السياسيين من تلقي ما يسمى "المظلة الذهبية" للانضمام إلى الإدارة وستنظر في منع ممارسة الضغط في الظل لموظفي الحكومة الذين تركوا مناصبهم مؤخرًا، حسبما ذكر مصدر مطلع على الخطة التي لم يتم إصدارها بعد.





وكان الديمقراطيون متعطشين منذ فترة طويلة لقواعد أخلاقية أكثر صرامة لإدارة بايدن الجديدة، بعد أربع سنوات من عهد ترامب حيث كانت التحركات الأخلاقية المشكوك فيها شائعة.





وحسب ما قاله المصدر المطلع، فيعد الحظر المفروض على المسؤولين الحكوميين الجدد الذين يتلقون مدفوعات من أرباب عملهم السابقين والذي يسمى "المظلة الذهبية" أهم تحول في القواعد الجديدة، وذلك بعدما شجبت السيناتور الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارين، هذه الممارسة ودعت إلى الإصلاح.





كما ستحد القواعد الجديدة من تأثير المسؤولين على طريقة خروجهم من العمل الحكومي من خلال الحفاظ على تعهد أوباما بمنع الأشخاص الذين يتركون وظائفهم من الضغط على جهتهم.





لكن بايدن يخطط لتنفيذ قواعد جديدة تهدف إلى الحد من اتصال المسؤولين السابقين بكل من وكالاتهم القديمة وكبار موظفي البيت الأبيض، وكذلك المسؤولين السابقين المسجلين كعملاء أجانب يتمكنوا من الضغط نيابة عن كيانات أجنبية.





كما ستنظر إدارة بايدن أيضًا في وقف ممارسة "ضغط الظل"، وهو أمر شائع في واشنطن حيث يعمل المسؤولون السابقون مع جماعات الضغط لإجراء اتصالات مع الحكومة التي تركوها للتو دون التسجيل رسميًا كجماعة ضغط بأنفسهم.





وستطلب الخطة أيضًا من المسؤولين الحكوميين الالتزام ببعض الالتزامات الأخلاقية، مثل اتخاذ القرارات بالكامل مع مراعاة المصلحة العامة، وعدم استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.



