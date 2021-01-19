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وزارة الكهرباء تكشف عن دور إدارة الخدمات وإسعاد المتعاملين ..فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:24 م
الكهرباء
الكهرباء
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء بها الآن ما يسمى بإدارة الخدمات وإسعاد المتعاملين، والهدف من هذا القسم هو مراقبة ومتابعة معايير الجودة التي تُقدم إلى المواطنين من شركة الكهرباء.

وأضاف أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، نهدف عبر هذه الإدارة إلى الوصول لرضا المواطنين على الخدمة المقدمة إليهم، وهذا ما نعمل على بثه الآن من خلال موظفينا في الشركة.

وأوضح أنه تم إعداد قانون الكهرباء الجديد للسماح للقطاع الخاص بالدخول معنا، ومساعدتنا على تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا أن التنافس الذى  ينشأ بيننا والقطاع الخاص سيعود على المواطن بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إليه.

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