ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين يكشف عن مفاجأة سارة للأهلى بعد إعلان قرعة مونديال الأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:58 م
الأهلى
الأهلى
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن الجميع كان ينتظر قرعة مونديال الأندية، لمعرفة الفرق التى ستواجه النادي الأهلي، ولكن بعد إعلان القرعة الجميع فى حالة قلق.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن  الأهلى سيواجه الدحيل القطري وفى حالة الفوز يقابل فريق بايرن ميونخ .

ولفت إلى أن بايرن ميونخ يسخن بـ 4 أهداف فقط، وأنه فاز على فريق برشلونة بـ 8 أهداف، فماذا سيفعل الأهلى أمام هذا الفريق.

وأشار إلى أن الأهلى لا يخاف من أى فريق، والأهلى فاز على بايرن ميونخ، من قبل ولكن فى مباراة ودية.

وأوضح أن فوز الأهلي على بايرن ميونخ، كان فى وقت محمد أبو تريكة ونجوم هذا الجيل.

وتابع " اللى عايز يكسب كأس العالم للأندية يقابل أى فريق.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صدام محتمل مع بايرن ميونخ.. تعرف على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي في كأس مصر

كأس العالم للأندية 2020.. كل ما تريد معرفته عن موقف الأهلي ومباراياته

بشرى سارة للزملكاوية.. الدحيل يعقد صفقة إيرانية تقرب ساسي من البقاء

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه الدحيل القطري

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

ترشيحاتنا

من الارتباط لساحات المحاكم.. 5 قصص حب شهيرة بالوسط الفني انتهت بـ قضايا| أبرزها طحال سمية

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

خطورة على الطرق.. تحذير شديد اللهجة لـ شرطة أبو ظبي

تأجيل مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا.. اعرف الموعد الجديد

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. 3 تمارين رياضية ضرورية لصحتك

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن

علاج للأرق وعدم النوم نهائيًا