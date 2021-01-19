تامر أمين يكشف عن مفاجأة سارة للأهلى بعد إعلان قرعة مونديال الأندية

قال الإعلامي تامر أمين، إن الجميع كان ينتظر قرعة مونديال الأندية، لمعرفة الفرق التى ستواجه النادي الأهلي، ولكن بعد إعلان القرعة الجميع فى حالة قلق.





وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الأهلى سيواجه الدحيل القطري وفى حالة الفوز يقابل فريق بايرن ميونخ .





ولفت إلى أن بايرن ميونخ يسخن بـ 4 أهداف فقط، وأنه فاز على فريق برشلونة بـ 8 أهداف، فماذا سيفعل الأهلى أمام هذا الفريق.





وأشار إلى أن الأهلى لا يخاف من أى فريق، والأهلى فاز على بايرن ميونخ، من قبل ولكن فى مباراة ودية.





وأوضح أن فوز الأهلي على بايرن ميونخ، كان فى وقت محمد أبو تريكة ونجوم هذا الجيل.





وتابع " اللى عايز يكسب كأس العالم للأندية يقابل أى فريق.



