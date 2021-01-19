لانتقاد الملك عبر فيسبوك.. الحكم على مسنة تايلاندية بالسجن 43 عاما

في حكم يعد الأقسى على الإطلاق، تم تحديد عقوبة سيدة تايلاندية انتقدت العائلة المالكة بالسجن لمدة 43 عاما، وهي أطول مدة يتم الحكم بها بسبب إهانة النظام الملكي.





ووفقا لصحيفة بي بي سي البريطانية، نشرت الموظفة الحكومية السابقة، المعروفة باسم أنشان، مقاطع صوتية من بودكاست على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت السيدة صاحبة الـ 63 عاما إنها ببساطة شاركت الملفات الصوتية ولم تعلق على المحتوى.





ولكن يعد القانون في تايلاند واحد من أكثر القوانين صرامة في العالم، حيث يحظر أي إهانة للنظام الملكي، وبعد انقطاع دام ثلاث سنوات، أعادت تايلاند إحياء القانون المثير للجدل أواخر العام الماضي في محاولة لكبح احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورًا، حيث طالب المتظاهرون بتغيير النظام الملكي.





وقال محاميها لوكالة رويترز للأنباء إن أنشان أقرت بالذنب في 29 انتهاكا منفصلا لمشاركة ونشر مقاطع على يوتيوب وفيسبوك بين عامي 2014 و 2015، حُكم عليها في البداية بالسجن 87 عامًا ، ولكن تم قطع هذا إلى النصف بسبب إقرارها بالذنب.





وتعد أنشان من بين مجموعة مكونة من 14 شخصًا متهمين بالإهانة الملكية بعد فترة وجيزة من استيلاء المجلس العسكري على السلطة في عام 2014 ، أما المجموعة متهمة بتحميل ملفات بودكاست التي تحظى بشعبية لدى الجهات المعارضة، وقضى مؤلف البودكاست عامين فقط في السجن ، وقد تم إطلاق سراحه بالفعل.





وعقدت المحاكمة خلف أبواب مغلقة ، وظلت الأدلة ضد المتهم سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وخلال موجة الاحتجاجات التي قادها الطلاب العام الماضي، كان هناك تساؤل مفتوح حول الثروة والدور السياسي والحياة الشخصية للملك فاجيرالونجكورن.





فيما وجهت تهم لأكثر من 40 من الناشطين الشباب، بإهانة الذات الملكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحتى نهاية العام الماضي ، تم تعليق القانون ، الذي أدانه مسؤولو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باعتباره الأكثر قسوة.