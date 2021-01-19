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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. مؤشر ثقة المستهلك في دبي عند أعلى مستوى منذ 2017

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الرابع من 2020 إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثالث عام 2017، حيث سجل 142 نقطة خلال الربع الرابع من 2020، مقارنة بـ 133 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي و132 نقطة من الربع الثالث لعام 2020.

 

كشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، عن أن المؤشر شهد ارتفاعا بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث أبدى 82% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بـ 79% لنفس الفترة من العام الماضي، كما أوضح المؤشر أن المواطنين هم الأكثر تفاؤلا بتحسن الظروف المادية الشخصية بنسبة 84%.

 

وأبدى 85% من المستهلكين تفاؤلهم تجاه تحسن فرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

 

ويشعر 74% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها في حين وجد 91% من المواطنين أن الوقت مناسب لشراء احتياجاتهم. أما بشأن إنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية أوضح المؤشر بأن 43% من المستهلكين سينفقون على الاجازات و36% سيدخرون المبالغ الإضافية. 


ومن جانب آخر، يظهر المؤشر الإجراءات المتخذة من قبل المستهلكين لعدم الخروج من الميزانية حيث أبدى 54% من المستهلكين تخفيضهم لمصاريف الترفيه خارج المنزل و53% بتقليل شراء الملابس الجديدة و48% بتأجيل تحديث التكنولوجيا و39% سيخفضون شراء الوجبات الجديدة.


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