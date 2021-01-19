تامر أمين يكشف مفاجأة عن إصابة وليد سليمان والمشاركة فى مونديال الأندية

كشف الإعلامي تامر أمين، مفاجأة خطيرة عن إصابة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، وقال إن الجميع يحمل المدير الفنى سبب إصابة وليد ولكن السبب الرئيسي فى هذه المشكلة هو وليد سليمان.





وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن وليد سليمان فضل المشاركة بدلا من الجلوس فى الاحتياطي وذلك بعد تألقه فى المباريات الماضية.





وأشار إلى أن الجميع يهاجم مدرب الأهلى ولكن اللوم يجب أن يوجه لـ وليد سليمان و المدرب.



