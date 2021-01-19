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تامر أمين يكشف مفاجأة عن إصابة وليد سليمان والمشاركة فى مونديال الأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:30 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو
كشف الإعلامي تامر أمين، مفاجأة خطيرة عن إصابة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، وقال إن الجميع يحمل المدير الفنى سبب إصابة وليد ولكن السبب الرئيسي فى هذه المشكلة هو وليد سليمان.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن وليد سليمان فضل المشاركة بدلا من الجلوس فى الاحتياطي وذلك بعد تألقه فى المباريات الماضية.

وأشار إلى أن الجميع يهاجم مدرب الأهلى ولكن اللوم يجب أن يوجه لـ وليد سليمان و المدرب.

وأوضح أن وليد سليمان لن يشارك فى بطولة كأس العالم للأندية، وسيكون هناك مشكلة كبير تواجه الأهلى، لآن وليد خبرة كبير.
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