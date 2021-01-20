اقتصاد الإمارات.. دبي تحقق أدنى فاقد في شبكات المياه على مستوى العالم

أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن «دبي» حققت أدنى مدة انقطاع للكهرباء لكل مشترك على مستوى العالم في عام 2020 بمتوسط 1.66 دقيقة لكل مشترك سنويًا وأدني فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 3.2% وأدني فاقد في شبكات المياه بنسبة 5.36%.





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في "قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة" التي نظمتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل /مصدر/ ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والتي نقلتها وكالة أنباء الإمارات.





وأشاد الطاير بتنظيم شركة مصدر لقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة وقال: "لقد كان 2020 عامًا مليئًا بالتحديات على مستوى العالم ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل القيادة الرشيدة ..نجحت في تحويل التحديات إلى فرص ووضعت تعزيز التنمية المستدامة وتأمين إمدادات الطاقة ضمن أهم أولوياتها في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.

وأضاف: أثمرت هذه الجهود في تحقيق دولة الإمارات نتائج عالمية المستوى في مشاريع تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي من بينها صفقة تمويل ناجحة لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في أبوظبي بقدرة إنتاجية ستصل إلى 2000 ميجاوات إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة سويحان بقدرة 1,177 ميجاوات وغير ذلك من مشروعات رائدة".

وتابع الطاير: "في دبي نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.. ومن أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذه الاستراتيجية مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستخدام تقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركّزة.. وتم تشغيل أول ثلاث مراحل من المجمع بقدرة 1013 ميجاوات ولدينا 1850 ميجاوات قيد التنفيذ مع مراحل أخرى مستقبلية للوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.. وقد اجتذبت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص من خلال نظام المنتج المستقل للطاقة الذي ساهم في توفير فرص واعدة على مختلف الأصعدة وحقيق المجمع أرقامًا قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية. وتتضمن المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة 950 ميجاوات أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 مترًا.. وعند اكتمالها ستكون هذه المرحلة أكبر مشروعات تخزين الطاقة على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار الساعة".