«ذكرى تدوم» مكسيكية تصنع دُمي دببة بثياب متوفين كورونا.. شاهد

عرضت فضائية "الغد" فيديو لمكسيكية تدعى "إيرنديرا جيريرو" بالغة من العمر 55 عامًا وهى تصنع دُمي دببة من ثياب المتوفين بـ "فيروس كورونا".





وأضاف الفيديو أن "جيريرو" ابتكرت هذه الطريقة لمواساة العائلات الذين فقدوا أحد أفراد أسرهم بسبب كورونا.





وأوضح الفيديو أن "جيريرو" انتقلت من خياطة الكمامات الوقاية إلى الدُمى الصغيرة كذكرى تدوم مصنوعة من ملابس المتوفين بهدف تخفيف آلام العائلات التى لا تتاح لها الفرصة لإلقاء النظرة الأخيرة على موتاها الذى يتم إرسالها مباشرة من المستشفيات إلى المقابر .





من جانبه قالت "الخياطة المكسيكية" إنها تفعل ذلك لمساعدة الناس على طى تلك الصفحة المؤلمة بهذه الدُمية التى تربطهم بالمتوفى وتساعدهم على مداواة جراحهم.





وفى هذا السياق قد سجّلت المكسيك منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن حوالي 1.64 مليون إصابة و141 ألف حالة وفاة.







