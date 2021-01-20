ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«ذكرى تدوم» مكسيكية تصنع دُمي دببة بثياب متوفين كورونا.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:59 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى عبد العزيز
عرضت فضائية "الغد" فيديو لمكسيكية تدعى "إيرنديرا جيريرو" بالغة من العمر 55 عامًا وهى تصنع دُمي دببة من ثياب المتوفين بـ "فيروس كورونا".

وأضاف الفيديو أن "جيريرو" ابتكرت هذه الطريقة لمواساة العائلات الذين فقدوا أحد أفراد أسرهم بسبب كورونا.

وأوضح الفيديو أن "جيريرو" انتقلت من خياطة الكمامات الوقاية إلى الدُمى الصغيرة كذكرى تدوم مصنوعة من ملابس المتوفين بهدف تخفيف آلام العائلات التى لا تتاح لها الفرصة لإلقاء النظرة الأخيرة على موتاها الذى يتم إرسالها مباشرة من المستشفيات إلى المقابر .

من جانبه قالت "الخياطة المكسيكية" إنها تفعل ذلك لمساعدة الناس على طى تلك الصفحة المؤلمة بهذه الدُمية التى تربطهم بالمتوفى وتساعدهم على مداواة جراحهم.

وفى هذا السياق قد سجّلت المكسيك منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن حوالي 1.64 مليون إصابة و141 ألف حالة وفاة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ابتكار جديد.. تحليل دم يكشف قدرة الجهاز المناعي على مواجهة فيروس كورونا

"الصحة العالمية" تحبط ملايين المتعافين: المناعة المكتسبة من كورونا لا تحمي من الإصابة مجددا

وزيرة الثقافة المكسيكية وسكرتير عام منظمة المدن يشيدان بمشروع مسار العائلة المقدسة

وفاة زوجة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

للذكرى.. دمى من قمصان ضحايا كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: سلالة كورونا المتحورة تضرب 60 دولة

إدارة بايدن تهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

سيارات أنقذت محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي

على رأسهم محمد علي كلاي.. ترامب يأمر بإنشاء حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين

Advertisements

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

هل تم الاعتداء على محمد رمضان في الشارع؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

رحلت وحيدة في شقتها.. قصة وفاة سعاد مكاوي المأساوية

الحكم بالسجن عامين على «سارة الطباخ» بسبب محمد الشرنوبي.. تفاصيل الأزمة

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

صورة مجند شرطة يحمي طفلاً من الأمطار في مباراة كرة قدم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أبرزها عند الجماع.. تعرف على 6 أوقات يستحب الوضوء لها

أخبار الفن| حقيقة الاعتداء على محمد رمضان.. بشرى تهاجم برلمانياً دفاعاً عن الفن.. شبيهة زبيدة ثروت ترد على التنمر عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو