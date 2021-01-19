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أحمد السجيني: حضور الوزراء للبرلمان لتوضيح خطتهم ونقاشها مع النواب أمر منطقي.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:18 م
احمد السجيني
احمد السجيني
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إبراهيم القادري
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن  بداية عمل البرلمان الجديد وحضور رئيس الوزراء الى المجلس منطقي للتأكيد على برنامج حكومته الذي تم وضعه عام 2018 .

وأضاف السجيني خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: ان  اللجنة العامة للبرلمان قررت ان يحضر كل يوم وزيرين لاستعراض ما قامت به وزارته من الخطط الموكلة إليهم وهذا كان رأي سليم حتى يكون هناك اتساع من الوقت حتى يناقش النواب الوزراء في أداء أعمالهم .

واوضح السجيني ،: القوى السياسية حريصة أن يظهر هذا البرلمان بشكل جيد مؤكدا ان وجود حزب أغلبية في المجلس الحالي ساهم في الانضباط داخل البرلمان .
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