المدير الإقليمي للموارد المائية: الاتفاق حول قواعد تشغيل وملء سد النهضة ضرورة.. فيديو

أكد دكتور خالد أبو زيد المدير الاقليميى للموارد المائية بمنطقة سيداري أن الأوضاع خلال الوقت الحالي حول سد النهضة تستدعى القلق إلى حد ما مؤكدا أن الوقت يمر ولا يوجد قواعد حول الملئ والتشغيل.





وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه أصبح هناك ضرورة للوصول لاتفاق حول تلك الأمور خاصة اننا نقترب حول اعلان اثبويا الشرع بالملئ الثاني لسد النهضة.





وتابع المدير الاقليميى للموارد المائية بمنطقة سيداري أن الشحن الإعلامى فى اثيوبيا يصور أن موضوع السد سيحقق كل الامال الاثوبية

في الكهرباء والتي تتوقع توليدها ومن ناجية سيوفر كهرباء.





أكد محمد ماهر، الباحث في الشئون الخارجية والدبلوماسية ، أن جميع الدلائل تشير بوضوح إلى عدم رغبة مصر في اللجوء إلى حل عسكري لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن السياسة المصرية في التعامل مع ملف السد تقوم على حل المشكلة عبر القنوات الدبلوماسية والسلمية.



