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اقتصاد

مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية يشارك في جلسة التحقيق الهندية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:05 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

 شارك مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ممثلًا عن حكومة مملكة البحرين عبر الاتصال المرئي اليوم, في جلسة الاستماع العلنية التي عقدتها سلطة التحقيق الهندية، بشأن تحقيق مكافحة إغراق من منتج الألياف الزجاجية.

واستعرض مدير عام المكتب ريحان مبارك فايز بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين, عددًا من التعليقات الفنية والقانونية على إجراءات التحقيق، ونطاق المنتج، والبيانات التي قدمتها الصناعة الهندية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية، كما طالب مكتب الأمانة الفنية بإغلاق التحقيق دون فرض أي تدابير.

وأفاد مدير عام مكتب الأمانة الفنية أن مشاركة المكتب تأتي في إطار ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، بتقديم المشورة والدعم الفني للدول الأعضاء، وللصناعة الخليجية الذين يواجهون دعاوى تتصل بمكافحة الممارسات الضارة في الأسواق الأجنبية.

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