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مرأة

لهذا السبب تصابين بصداع العين.. تخلصي منه بدون مسكنات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

تجلسين أمام الكمبيوتر لساعات طويلة وكثيرًا ما تشعرين بصداع العين يمكنك التخلص من الألم بدون مسكنات بعلاجات منزلية طبيعية تساعد على علاج صداع العين.

وفقا لموقع "medicalnewstoday" من الضروري أن تتجنبى المواد المسببة للصداع قبل البحث عن علاج صداع العين وتعد أبرز الأسباب هى الجلوتامات أحادية الصوديوم والكافيين المفرط والكحول وفينيل إيثيلامين الموجود في الشوكولاتة والجبن والتيرامين الموجود

تناول الجنزبيل

يعد الجنزبيل مثالياً  لتخفيف الألم لأنه يحفز الهضم و يساعد أيضًا على تهدئة الغثيان الذي يحدث أثناء الصداع النصفي ويمكنك أيضًا وضع عجينة من مسحوق الزنجبيل وملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع.

زيت النعناع
زيت النعناع فهو يتمتع برائحته منعشة ويساعد على فتح الأوعية الدموية المسدودة التي تسبب الصداع ويمكنك أيضًا مزج 3 قطرات من زيت النعناع في ملعقة واحدة من زيت اللوز، أو إضافة القليل من الماء وتدليك الصدغين أو مؤخرة العنق به. كبديل، يمكنك وضع أوراق النعناع المهروسة على جبينك. 

 زيت اللافندر
علاج رائع للتخفيف من الصداع. ببساطة، تساعد الرائحة المهدئة لزيت اللافندر الأساسي، لذلك يمكنك وضع بضع قطرات على منديل واستنشاقه.

يمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار.. خيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.

 المراجع medicalnewstoday
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