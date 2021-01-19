وزير الري الأسبق: إثيوبيا تضرب بكل الاتفاقيات عرض الحائط .. فيديو

أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق أن إثيوبيا أعلنت ان ملء سد النهضة امر سيادي، مؤكدا أنه تم الإعلان بأن الملء الثاني سيكون فى الصيف القادم مما اثار حفيظة مصر والسودان لهذا الامر.





وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن رئيس الوزراء السوداني حذر في مؤتمر صحفي ، إثيوبيا من ذلك الامر مطالبا الامم المتحدة بالقيام بدورها.





وتابع وزير الري والموارد المائية الأسبق أن رئيس الوزراء السوداني هدد باللجوء لمجلس الامن وكان تصرفا قويا، مؤكدا أن مصر أيضا قد حذرت من ردود افعال ملء سد النهضة.





وأشار علام إلى أنه لو حققت اثيوبيا هذا التهديد ستضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات وتهدد الامن المائي لمصر والسودان.