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رئيس صناعة البرلمان عن تصفية الحديد والصلب: سندرس تأييده أو رفضه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:56 م
البرلمان
البرلمان
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عبد الخالق صلاح
قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب حساس وفي غاية الأهمية.

وأضاف "معتز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه طالب وزير قطاع الأعمال بإرسال المستندات التي أدت إلى اتخاذ قرار تصفية الشركة، وتم تشكيل لجنة من أعضاء لجنة الصناعة لدراسة الأسباب الخاصة بقرار التصفية، وهل هي مقنعة ولصالح الوطن؟ وسيتم الإعلان عن رأي اللجنة عقب إجراء دراسة وافية وموضوعية بعيدًا عن أي رومانسية أو مشاعر.
 
وتابع أن اللجنة ستوافق بالأغلبية على ما هو في صالح الوطن برفض أو تأييد هذا القرار. 
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