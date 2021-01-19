ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إطلاق صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط. 

ونشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، تقريره السنوي حول نشاطاته التي نفذها خلال العام الماضي 2020. 
 
وذكر موقع "والاه" العبري، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الشاباك زعم إحباط 430 عملية أمنية في الضفة الغربية والقدس، خلال العام الماضي 2020.
 
وبحسب الموقع العبري، جاء في تقرير الشاباك، أنه تم إحباط 283 عملية إطلاق نار، و70 عملية طعن، و10 عمليات دهس، و62 عملية تفجيرية، و5 عمليات خطف.
 
ووفقا لمعطيات الشاباك، قتل بالعام الماضي 3 إسرائيليين، وأصيب 46 آخرون، في عمليات أمنية وقعت العام الماضي بالضفة الغربية والقدس.
 
ولفت تقرير الشاباك الى أن التهديد الرئيسي في السنوات القادمة هو تعاظم قوة حماس، بسبب استمرارها في تحسين قدراتها العسكرية بغزة، ومحاولاتها لتنفيذ عمليات بالضفة.
 
وأشار الى انخفاض حدة التوتر بين إسرائيل وحماس بالعام الماضي، على ضوء مباحثات التوصل الى تهدئة، وأن هناك تخوفات من اندلاع تصعيد جديد  خلال العام الجاري، بسبب الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إسرائيل ترفع التأهب وتستعد لمواجهات بالضفة وتصعيد بغزة وعمليات بحدود لبنان

العربية: لقاء مصري إسرائيلي لتخفيف الحصار عن غزة

الشاباك: حماس تمثل التهديد الرئيسي وتخوفات من تصعيد جديد في غزة

ترشيحاتنا

من الارتباط لساحات المحاكم.. 5 قصص حب شهيرة بالوسط الفني انتهت بـ قضايا| أبرزها طحال سمية

أول تعليق من بايرن ميونخ على قرعة كأس العالم للأندية بعد احتمالية ملاقاة الأهلي

قبل مغادرة منصبه.. قرار جديد من إدارة ترامب ضد فنزويلا

تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

نهاية مأساوية لمراهقة بعد الولادة| ورد فعل صادم من والد طفل السِفاح

في عيد ميلادها الـ 48.. أجرأ فساتين أنغام تبرز أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. 3 تمارين رياضية ضرورية لصحتك

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن

علاج للأرق وعدم النوم نهائيًا