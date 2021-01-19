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طبيب يزف بشرى: كلما انتشر كورونا يضعف بشكل أكبر.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:19 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إنه من الضروري التعايش مع فيروس كورونا، ونحن على علم بالكثير من الصفات عن هذا  الفيروس .

وأضاف فؤاد عودة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" كلما انتشر فيروس كورونا يضعف بشكل أكبر".

وتابع فؤاد عودة:" فيروس كورونا  يدخل خلايا الجسم بسهولة وينتشر بين الشباب ومتوسطي العمر، و65 % من الإصابات تسجل في البيوت بسبب سهولة انتقال العدوى".

وأكمل فؤاد عودة:"  لابد من الاستمرار في  التعايش مع الفيروس مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعلى وسائل الإعلام تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة حول فيروس كورونا".

ولفت فؤاد عودة:"  لم يتم ترخيص لقاح روسيا في أوروبا إلى الآن  وروسيا ارادت العمل بمفردها دون التعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي"، مضيفا:"  الدول التي لديها إمكانية إنتاج أي لقاح تم إجازته على أراضيها يجب ان تفعل ذلك من أجل توفير اللقاح لعدد أكبر من دول العالم خاصة  الدول الفقيرة".

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