طبيب يزف بشرى: كلما انتشر كورونا يضعف بشكل أكبر.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إنه من الضروري التعايش مع فيروس كورونا ، ونحن على علم بالكثير من الصفات عن هذا الفيروس . الضروري





وأضاف فؤاد عودة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" كلما انتشر فيروس كورونا يضعف بشكل أكبر".





وتابع فؤاد عودة:" فيروس كورونا يدخل خلايا الجسم بسهولة وينتشر بين الشباب ومتوسطي العمر، و65 % من الإصابات تسجل في البيوت بسبب سهولة انتقال العدوى".





وأكمل فؤاد عودة:" لابد من الاستمرار في التعايش مع الفيروس مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعلى وسائل الإعلام تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة حول فيروس كورونا".





ولفت فؤاد عودة:" لم يتم ترخيص لقاح روسيا في أوروبا إلى الآن وروسيا ارادت العمل بمفردها دون التعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي"، مضيفا:" الدول التي لديها إمكانية إنتاج أي لقاح تم إجازته على أراضيها يجب ان تفعل ذلك من أجل توفير اللقاح لعدد أكبر من دول العالم خاصة الدول الفقيرة".



