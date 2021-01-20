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اقتصاد

اقتصاد الكويت.. هيئة الغذاء تغلق 291 محل مواد غذائية خلال 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:59 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

 كشفت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية أن مجموع المحلات الغذائية التي تم غلقها إداريا خلال عام 2020 بلغ 291 محلا.


وذكرت إحصائية حديثة صادرة عن قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة أمس الثلاثاء نقلتها وكالة أنباء الكويت أن مجموع المخالفات في إدارات التفتيش في المحافظات بلغ 7295 مخالفة فيما بلغ إجمالي التعهدات 291 تعهدا.

وأشارت إلى أن إجمالي التراخيص الصحية التي تم إصدارها خلال عام 2020 بلغ 2647 ترخيصا فيما بلغ إجمالي التجديدات 6917 تجديدا مبينة أن مجموع تراخيص المركبات الغذائية الجديدة خلال 2020 بلغ 1372 ترخيصا فيما بلغ عدد المركبات التي تم تجديدها 3201 مركبة.


ولفتت إلى أن كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها بلغ 851702 كيلوجرام في حين بلغ إجمالي الاتلافات خلال العام الماضي 3692.


وأشارت إلى أن إجمالي الذبائح السليمة بلغ 296ر309ر1 مليون ذبيحة فيما بلغ العدد الكلي للذبائح 988ر312ر1 مليون ذبيحة فيما بلغ عدد الذبائح من الدواجن 993ر820ر17 مليون ذبيحة دواجن. 

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