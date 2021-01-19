الكويت.. رقم قياسي جديد للوافدين المخالفين

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن أعداد الوافدين المخالفين في البلاد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 180 ألف مخالف، بزيادة نحو 38 % عما كانوا عليه قبل خمسة أشهر.





وقالت الصحيفة إن عددًا قليلًا منهم استجاب للمهل المتتابعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين، مع السماح بعودتهم بعقود عمل جديدة.





وأشارت إلى أنه مع توقف حملات اللجنة الثلاثية منذ أشهر، زاد المخالفون من موقفهم، مستغلين المهل المتكررة التي منحتها وزارة الداخلية لهم لتعديل أوضاعهم والمغادرة، مع تسجيل إدارات شؤون الإقامة أعدادًا قليلة من الراغبين بتسوية أوضاعهم، سواء بالمغادرة أو تحويل الإقامة بعد دفع الغرامات.





وقالت مصادر أمنية للصحيفة، إن وزارة الداخلية تواجه عراقيل عدة مع مخالفي قانون الإقامة وأصحاب كروت الزيارة المنتهية في البلاد، أبرزها حظر الطيران المستمر إلى 35 دولة، بالإضافة إلى عدم جدية المخالفين في تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من الفرص التي منحت لهم على مدار عام كامل.





وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية دعت في أكثر من مناسبة مخالفي الإقامة لتسوية أوضاعهم، إلا أنها لم تلقَ استجابة، ولم يستفد من فترة السماح الأخيرة التي تنتهي في 31 يناير الجاري حتى الآن إلا عدد بسيط لم يتجاوز 2500 مخالف، عدلوا أوضاعهم في إدارات شؤون الإقامة.





وأوضحت أن الفرصة الممنوحة لم يتبقَّ منها سوى 10 أيام فقط، ومع ذلك فإنه لا يوجد تحرك جاد لتفعيل دور اللجنة الثلاثية المشتركة، المشكلة من قبل وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة.