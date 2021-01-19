ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: مصر جزء أصيل من المعادلة الدولية ولا يمكن الاستغناء عنها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:00 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دور مصر الإقليمي لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، فمصر جزء أصيل من المعادلة الدولية والإقليمية، وهي السؤال الإجباري في جميع المعادلات الإقليمية والدولية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه صباح اليوم انطلق الحوار الليبي الليبي بالغردقة لدراسة المسار الدستوري الذي يقود لانتخابات في شهر ديسمبر من العام الحالي، مشددًا على أن مصر تحتضن المسار الدستوري الثاني للفرقاء الليبيين اليوم في الغردقة، لنسدل الستار على أزمة طالت أشقاءنا وأحباءنا في ليبيا التي نتمنى لهم السلامة جميعًا.

وأكد أن مصر ليس لها أي أطماع في ليبيا، ولا تتدخل في أي شأن غير مصري إلا ما يؤثر على الأمن القومي المصري، وهي الأكثر فاعلية في الملف الليبي؛ لكونها صادقة ولا تريد سوى ليبيا لليبيين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البعثة الأممية تعلن استئناف الحوار الليبي في مصر.. 6 ديسمبر

الديهي: مصر تعمق فكرة الحفاظ على البيئة عن طريق وسائل النقل

أحد أعيان ليبيا : مصر تعمل على لم شمل الليبيين ..فيديو

نشأت الديهي: زيارة وفد أمني لطرابلس يؤكد أن مصر رقم مهم في المعادلة

نشأت الديهي: مصر ليس لها أي مطامع بطرابلس.. وعلى الأتراك والروس مغادرة الأراضي الليبية

نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لوزير الري الإثيوبي

ترشيحاتنا

تامر أمين يكشف عن مفاجأة سارة للأهلى بعد إعلان قرعة مونديال الأندية

نهاية مأساوية لمراهقة بعد الولادة| ورد فعل صادم من والد طفل السِفاح

تعليق ناري من تامر أمين بعد انفراد الزمالك بقمة الدوري.. فيديو

في عيد ميلادها الـ 48.. أجرأ فساتين أنغام تبرز أنوثتها

بعد قرعة نارية في كأس العالم للأندية.. 3 أهداف يلاحقها الأهلي في البطولة

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ حال فوز بطل أفريقيا على الدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. 3 تمارين رياضية ضرورية لصحتك

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن

علاج للأرق وعدم النوم نهائيًا