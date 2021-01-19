نشأت الديهي: مصر جزء أصيل من المعادلة الدولية ولا يمكن الاستغناء عنها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دور مصر الإقليمي لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، فمصر جزء أصيل من المعادلة الدولية والإقليمية، وهي السؤال الإجباري في جميع المعادلات الإقليمية والدولية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه صباح اليوم انطلق الحوار الليبي الليبي بالغردقة لدراسة المسار الدستوري الذي يقود لانتخابات في شهر ديسمبر من العام الحالي، مشددًا على أن مصر تحتضن المسار الدستوري الثاني للفرقاء الليبيين اليوم في الغردقة، لنسدل الستار على أزمة طالت أشقاءنا وأحباءنا في ليبيا التي نتمنى لهم السلامة جميعًا.





وأكد أن مصر ليس لها أي أطماع في ليبيا، ولا تتدخل في أي شأن غير مصري إلا ما يؤثر على الأمن القومي المصري، وهي الأكثر فاعلية في الملف الليبي؛ لكونها صادقة ولا تريد سوى ليبيا لليبيين.