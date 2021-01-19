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رياضة

طبيب سيراميكا كليوباترا يكشف حجم إصابات رباعي الفريق

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا كليوباترا، حجم الإصابات التي تعرض لها رباعي الفريق الكروي الأول، خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.
وقال طبيب الفريق، إن المدافع طارق سامي تعرض لمزق في العضلة الخلفية، وسوف يخضع لآشعة موجات صوتية لتحديد حجم المزق، ثم وضع البرنامج العلاجي وبداية فترة التأهيل.
وأشار إلى أن لاعب الوسط محمد توني أصيب بشد في العضلة السمانة، وزميله الغاني في نفس المركز كوامي بونسو، يعاني من شد في العضلة الضامة، بينما أصيب الظهير الأيسر أحمد محسن بشد في العضلة الخلفية.
وشدد الدكتور فريد رضوان على أن الجهاز الطبي يحاول تجهيز كافة المصابين للمرحلة المقبلة، وسوف يتم وضع البرنامج العلاجي وفقا لآشعة الموجات الصوتية التي يخضع لها الرباعي المصاب.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة للدوري، بعدما تقرر تأجيل لقاء المصري بالجولة التاسعة الذي كان من المزمع إقامته الأحد المقبل.
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