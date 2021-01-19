توم حرب: أعداء أمريكا يستغلون الأوضاع الحالية للقيام بأعمال شغب

قال توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن أعداء أمريكا يستغلون الأوضاع الحالية للقيام بأعمال شغب، مضيفا أنهم يندسون بين المتظاهرين لتنفيذ أعمال إرهابية.





وأضاف حرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء،أن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت وقوع اعتداءات مع تنصيب بايدن.





وكشف مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، عن أن بايدن سيسير على طريقة أوباما في التعامل مع الشرق الأوسط، لافتا إلى أن





فيما عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للعنف في الولايات المتحدة الأمريكية، معلقا :"ربنا يستر على أمريكا بكرا".





وأظهر مقطع الفيديو، مسلحون يتظمون تظاهرات في ولايتي فرجينيا وميتشجان بأمريكا قبل ساعات من تنصيب بايدن.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن :"معاهم تسليح أقوى من الشرطة والجيش الأمريكي، والمشاهد دي من المستحيل أن تكون موجودة في دولة وأمريكا تعيش موقف صعب جدا وفي حالة رعب".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه :"فجأة ممكن تلاقي كل ولايات أمريكا في حرب حقيقة بالسلاح، الوضع في أمريكا على صفيح ساخن، متسائلا :"ازاي كمية السلاح ده في أمريكا والناس ماشية كدا عادي".

وأكد موسى، أن أجراءات عسكرية أمنية غير مسبوقة وسط تهديدات بوقوع أعتداءات قبل ساعات من تنصيب بايدن، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي ينتشر في كل الشوارع في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واسع وبكثافة.



