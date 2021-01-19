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محافظات

فودة يشيد بجودة إنتاج مزارع طور سيناء ودورها في خفض الأسعار.. ومزارعو طور سيناء يطالبون بمنافذ للبيع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:21 م
صدى البلد
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ايمن محمد
اشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجودة انتاج مزارع طور سيناء من الخضراوات والفاكهة مشيرا إن تلك المزارع لها اثر كبير في تخفيض الاسعار للمواطنين واوضح فودة إنه سوف تصبح مدينة طور سيناء سلة غلال لمحافظة جنوب سيناء .
 
جاء ذلك خلال تفقد   محافظ جنوب سيناء احدى مزارع انتاج الخضراوات والفاكهة الطبيعية  بمدينة طور سيناء، تحت إشراف مركز بحوث الصحراء في إطار تحويل مدينة طور سيناء لسلة الغذاء بالمحافظة وإمداد المنشأت السياحية بما يلزمها من الخضر والفاكهة، المزرعة على مساحة 100 فدان يتم فيها زراعة العديد من الزراعات من أشجار فواكه وخضر محاصيل علفية.

وتوجه المزارعين  باقتراح لزيادة المساحة لزراعة بعض أنواع النباتات الطبية والعطرية التي تجود زراعتها في مدينة طور سيناء  حيث يتم الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة في مدينة طور سيناء وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه مع مراعاة استدامة الموارد للمدي البعيد بالإضافة  لتحقيق الاستفادة من الزراعة بالاعتماد على مدخلات البيئة.
 
كما يتم في المزرعة استخدام الأنفاق في الزراعة لأول مرة الزراعة بالإنفاق في جنوب سيناء لإنتاج محاصيل الخضر في غير موسمها مما يعمل على خلق فرص عمل لشباب البادية وبناء قدرات المجتمعات المحلية في المحافظة ، علاوة علي  تطبيق برامج التحميل الزراعي بين الأنواع المختلفة من أشجار الفاكهة التي تجود زراعتها بالمنطقة  مع زراعة المسافات البينية لبعض أنواع المحاصيل التي تحقق عائد اقتصادي سريع وفي نفس الوقت تزيد من خصوبة وجودة التربة.
 
كما تقوم برامج  التحميل الزراعي  على حماية النباتات من ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها منطقة الطور خلال موسم الصيف مما يعمل على زيادة المساحات المنزرعة صيفًا.
 
 
وأشاد المحافظ بالعاملين بالمزرعة و الإنتاج عالي الجودة ودور تلك المزارع في توفير الخضر والفاكهة للجمهور بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة وتوفير مستلزمات الفنادق في المدن السياحية بالمحافظة بأسعار مناسبة وجودة عالية.
 
 
رافق المحافظ خلال تفقده للمزرعة اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.

وكان في استقبال المحافظ ومرافقيه الدكتورة سوزان راشد نائب رئيس محطة بحوث جنوب سيناء والمشرف على المزرعة
 وقد توجه مزارعي طور سيناء بالشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لاهتمام بالزراعة وان تكون طور سيناء سلة غلال محافظة جنوب سيناء 

وقال موسي عبد الهادي البطين احد المزارعين بطور سيناء إن طور سيناء ارض بكر مباركة  والزراعة بها تتم بشكل طبيعي بدون كيماويات  وتعطي انتاج اكبر من جميع محافظات مصر
 
 وطالب البطين بمنح المزارعين منافذ او شادر لبيع الخضراوات والفاكهة بسعر الجملة المواطنين .
 اقرا ايضا : 

فودة يشيد بجودة إنتاج مزارع طور سيناء ودورها في خفض الأسعار.. ومزارعو طور سيناء يطالبون بمنافذ للبيع
فودة يشيد بجودة إنتاج مزارع طور سيناء ودورها في خفض الأسعار.. ومزارعو طور سيناء يطالبون بمنافذ للبيع
فودة يشيد بجودة إنتاج مزارع طور سيناء ودورها في خفض الأسعار.. ومزارعو طور سيناء يطالبون بمنافذ للبيع
فودة يشيد بجودة إنتاج مزارع طور سيناء ودورها في خفض الأسعار.. ومزارعو طور سيناء يطالبون بمنافذ للبيع
فودة يشيد بجودة إنتاج مزارع طور سيناء ودورها في خفض الأسعار.. ومزارعو طور سيناء يطالبون بمنافذ للبيع
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