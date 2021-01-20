عن إنشاء مدينة للذهب.. راضي: مصر تتحول لتصدير المعدن النفيس.. فيديو

تذخر مصر بعدد من المناجم التي تمثل درة إنتاجها من الذهب الخام، حيث برع المصريون منذ عهد أجدادنا الفراعنة في استخراج الذهب من المناجم، فلم يثبت من خلال دراسات علماء المصريات أنهم قاموا باستيراد الذهب المستخدم في مشغولات الزينة أو المنحوتات الجنائزية.





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة الذهب وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.





وقال السفير بسام راضي متحدث رئاسة الجمهورية أن المدينة من شأنها أن تعكس تاريخ مصر العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة"، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم.





ستضم المدينة معرضا دائما طوال العام، مختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة لاقامة المدينة ..





ورصدت عدسة صدي البلد راي عادل علي راضي رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالجيزة حول قرار انشاء مدينة الذهب في البداية يقول تصريحات الرئيس السيسي بإنشاء مدينة الذهب شئ رائع لان الرئيس السيسي يقوم بتجديد مصر وهو يعتبر أفضل تجديد حدث لمصر منذ عهد محمد علي باشا وهذه الفكرة رائعة ويجب ان يكون التخطيط لها علي اعلي مستوي في العالم بسبب ان كل يوم يظهر جديد في عالم المصيوغات والمجوهرات.





وأوضح علي راضي أن يجب توفير أحدث الأجهزة الموجودة في العالم هنا في مصر لضمان ان يتم تعليم الأجيال الموجودة علي احدث التكنولوجيا في عالم تصنيع الذهب ويتم تطوير الأجهزة والماكينات بشكل دوري واستخدام أجهزة متعددة الأغراض لتواكب التطورات التي تحدث في عالم الذهب كل عام لتضمن نجاح هذه المشروع .





وأضاف عادل علي راض أن يجب توفير الحرفي الماهر وهو بالفعل متواجد في بعض الورش والمصانع وبإنشاء مدارس لتعليم مهنة صياغة الذهب عند تطبيق هذه المتطلبات وتوفير كتالوجات لأحدث المشغولات الذهبية بصفة دائمة سوف يساعد علي نجاح هذه المدينة وانتاج منتجات يمكنها ان تنافس العالم وتغزوه بكل قوة.



