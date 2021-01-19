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ماكنتش عايز أتكلم .. أول تعليق من تامر أمين على زواج التجربة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:00 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن  مركز الأزهر للفتوي الإلكترونية أصدر اليوم بيانا هاما بشأن ما يسمى بزواج التجربة، مؤكدا أنه يتنافى مع دعائم منظومة الزواج فى الإسلام.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه فكر كثير قبل الحديث عن هذا الموضوع، معلقًا:" ماكنتش عايز أتكلم لأن الدين له ناسه". 

ولفت إلى أنه لا يعرف غير الزواج الشرعي، الذى يتم بـ القبول والإعلان، والذى يتم بـ مأذون، ولكن ما يتم الحديث عنه فى هذه الفترة يثير مشكلة.  

وأشار إلى أنه يقدر المحامى الذى تحدث عن زواج التجربة، ولكن كان من الأفضل توجيه توعية للأزواج وحل المشكلات بما كان يتم فى الماضي. 

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من خلال متابعة تعليقات المشتركين علي الصفحة نود التأكيد علي الآتي ردا علي الاستفسارات الكثيرة التي وردت إلينا: أولًا: ليس معنى «زواج التجربة» أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت ، فالشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع، وعلى الرغم مِن أنَّ مجرد اسم «زواج التجربة» معناه اللفظي سيّء ؛ إلَّا أنَّ العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالًا أو حرامًا، بل ينظرون إلى مضمون العقد، والواضح أن من أطلق هذا الوصف علي هذا الزواج أراد أن يحقق مكاسب دعائية علي حساب القيم المجتمعية الراسخة بشأن الأسرة. 

وأشارت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى أن مضمون العقد في ما يُطلق عليه «زواج التجربة» يجعلنا نقول: إنَّ الشروط التي يشتمل عليها هذا العقد نوعان: النوع الأول: اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، وهذا شرط باطلٌ، فإذا وَقَع عقد الزواج به؛ فالعقد صحيح، وهذا الشرط بخصوصه باطلٌ كأنَّه لم يكن، أما النوع الثاني: بعض الشروط الأخرى التي يَظُنُّ الزوجُ أو الزوجةُ تحقيق مصلحةٍ بوجودها؛ كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلَّا بمعرفة كتابية منها؛ فهذه الشروط صحيحة، ويلزم الوفاء بها من الطَّرَفين.

وأوضحت انه لا فرق في هذه الشروط السابقة بين كتابتها وإثباتها في وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من وزارة العدل، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية.

وبينت أن الحراك الإعلامي حول مبادرة «زواج التجربة» سواء بالتحقير غالبا أو بالسخرية أحيانا، يجعلنا نقول: إنَّ المشكلات الأسرية -المُتوقَّعة أو الحاصلة- ليس محلها الفضاء الإلكتروني، بل بمراجعة أصحاب الاختصاص، وتأهيل الزوجين لحياةٍ مستدامةٍ بينهما قال لها الله تعالى فيها: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

كما وتهيب السادة الأفاضل متابعي الصفحة تفويت الفرصة علي محبي الشهرة ومروجي الأجندات التي تهدف إلي زعزعة القيم الأسرية والانتقال إلي ما أهو أكثر نفعا والانشغال بصلاح الدنيا والدين. 

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