هذه قصة طباعة نقود بلاستيكية

يفتتح البنك المركزي المصري خلال منتصف العام الميلادي الجاري " يونيو2021"، المطبعة المركزية الجديدة بـ العاصمة الإدارية الجديدة والتي كان من المقرر له افتتاحها في يناير الماضي، لكن تاخرت الفاعليات بسبب تداعيات وباء كورونا العالمي .

ومن المقرر أن يبدأ مع افتتاح تلك المطبعة إصدار أول عملات بلاستيكية من خامات البوليمار والبروبلين، لفئة عملة ال10 جنيهات بغرض ضمان استدامة العملات المحلية وتقليل عمليات اهلاكها مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.





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بحسب مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري ،لـ "صدي البلد"، فإن هناك تركيزا خلال الفترة الراهنة علي الإسراع في اصدار تلك العملات البلاستيكية الجديدة باعتبارها أكثر نظافة وامنا وأقل نقلا الفيروسات والأمراض المعدية في ظل استمرار جائحة كورونا علي الصعيد العالمي والإقليمي، بالإضافة لعدم القدرة علي إتلاف العملة المحلية أو الكتابة عليها وتداولها بصورة غير لائقة .

أضافت المصادر ان طبيعة تلك العملات الجديدة تتميز بالتشفير ومنع التزوير ومواكبة التطورات العالمية و تقليص عمليات اصدار وطباعة العملات الورقية باعتباره توجها نحو استخدام المحافظ الإلكترونية و تطبيقات الموبايل لعمليات التداول المالي والنقدي والشراء الالكتروني .

وفي تصريحات سابقة للمهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزى أن ما يجرى يأتى فى سياق استهداف البنك تطوير شكل العمل المحلية بما يواكب التطور العالمي والتكنولوجي ، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستكون بالتزامن مع خطة أخرى لتحديث كروت الائتمان ATM الخاصة بالتعاملات مع البنوك .

وأشار" فاروق" فى تصريحاته لـ "صدى البلد" إلى أن البنك المركزى ليس بصدد إصدار بطاقات نقد بلاستيكية كما يظن البعض ولكن سيقوم بإصدار عملات بنكنوت متطورة مدعومة .

وذكر "فاروق" أن البنك المركزي يسعى لإطالة عمر العملة الورقية مما يخفض التكلفة الاقتصادية علي عمليات الطباعة ، موضحا ان البداية ستكون بإصدار عملة من فئة الـ١٠ جنيهات ومن المستهدف أن يصل عمرها خلال التداول لنحو ٥ سنوات .

ونبه المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن عمر ومدة تداول العملات يختلف بحسب الفئات ، إذ أن العمر الافتراضي للعملات المساعدة كالجنيه ونصف الجنيه عام واحد، أما فئة الـ ٥ و ١٠ و ٢٠ جنيهًا فيصل عمرها لعام ونصف ، وبالنسبة للعملات فئات ٥٠ و ١٠٠و٢٠٠ فيصل عمرها لنحو ٣ سنوات .