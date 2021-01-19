وزارة الصحة: نتنبأ بنقص الأكسجين في أى مستشفى قبل انخفاضه بـ 12 ساعة .. فيديو

قال المهندس ايسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ،: دورنا في غرفة إدارة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا هو وضع حلول لأي أزمة تطرأ على الواقع مؤكدا أن هناك استجابة سريعة تحدث على أرض الواقع لأى أزمة منذ بداية جائحة فيروس كورونا . أرض





واضاف ايسم صلاح خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: التكنولوجيا من أهم الأدوات التي يتم استخدامها في وزارة الصحة لافتا ان وزارة الصحة أ طلقت تطبيق على الهاتف المحمول يسمي "صحة مصر " من خلاله يمكن للمواطن متابعة نتائج تحاليله خلال 24 ساعة وهذا ساعدنا كثيرا في ادارة جائحة كورونا .



