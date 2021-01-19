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فن

خاص.. محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل موسى في دهشور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
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آيه عاطف

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد "موسى" في دهشور.


وعلم "صدى البلد" أن رمضان قام بتصوير ما يقرب من ٢٥ يوم هناك حيث ان الديكور الاساسي للمسلسل في دهشور، وبعد انتهاء تصوير المشاهد هناك سوف ينتقل إلى استوديو مصر.


ونشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مرتديا الزي الصعيدي، من كواليس تصوير مسلسل "موسى".


وعلق  محمد رمضان على الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، قائلا: "من كواليس #موسى #رمضان2021 #ثقه فيالله_نجاح".


وكان الفنان محمد رمضان قد نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد قرار شطب الدعوى القضائية الخاصة باتهامه بالتطبيع مع إسرائيل. 


وقال محمد رمضان: "الحمد لله رب العالمين كانت ثقتي في الله ثم في القضاء المصري". 


وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين برئاسة المستشار أحمد يوسف والسكرتارية أحمد سالم، شطب الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري، ونشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.


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