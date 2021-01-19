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رياضة

أبطال دوري وكأس السلة في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الوصيف في السوبر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:19 م
الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي

يدخل الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة الكابتن احمد مرعي المدير الفني للفريق في معسكر مغلق بالقاهرة يوم السبت القادم ٢٣ يناير الجاري قبل مواجهة الاهلي في كأس السوبر يوم الثلاثاء ٢٦ يناير بالقاهرة.

و يدرس مرعى ايضا إقامة معسكر مغلق بالاسكندرية خلال الايام القادمة قبل معسكر الفريق بالقاهرة.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو بطل الخماسية في الموسم الماضي بالبطولة العربية وبطولة مصر الدولية وبطولة دوري المرتبط وكأس مصر ودوري السوبر ويذكر ان بطولتي كأس مصر ودوري السوبر انتزعهم من الاهلي ويدخل الاهلي اللقاء كوصيف للدوري والكأس.

ويدخل الاتحاد بطموحات كبيره لتعويض خسارة دوري المرتبط منذ اقل من شهر من الاهلى ٦٨/٦٦  ويدخل الاتحاد اللقاء وهو مستعد استعداد قوي حيث واجه زعيم الثغر نادي الجزيرة في كأس مصر واستطاع اقصائه من البطولة بنتيجة ٨٢/٧٢ وواجه نادي هيئة قناة السويس في الدور التمهيدي لدوري السوبر لكرة السلة رجال في المباراة الاولى بنتيجة ٩٠/٨٣والمباراة الثانية بنتيجة ١١٩/٧٧.

ويقام اللقاء يوم الثلاثاء القادم ٢٦ يناير علي صالة الشباب والرياضة ب٦ اكتوبر.
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