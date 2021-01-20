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أستاذ علوم سياسية: الوضع الأمني بواشنطن مقلق.. وتوقعات بمظاهرات داخل الولايات الأمريكية.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:02 ص
بايدن
بايدن
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محمود محسن
أكد نبيل ميخائيل استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن أن الوضع الامنى فى واشنطن مقلق مؤكدا أنه متوقع أن يكون هناك مظاهرات لاكثر من 50 ولاية أمريكية وسيكون ذلك من انصار ترامب احتجاجا على تنصيب بايدن.

وأضاف ميخائيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن المواطنين داخل الولايات المتحدة الأمريكية تعترض بشكل كبير على نتيجة الانتخابات.

وتابع  استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن أن هناك شعور أن ترامب ظلم انتخابيا ووجود شك  كبير بأن العملية الإنتخابية قد تم تزويرها.

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إدارة الرئيس المنتخب "جو بايدن" ستنفذ خطة أخلاقيات وقواعد جديدة على المسئولين الجدد والقدامى السابقين.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، ستنفذ الإدارة مبادئ توجيهية أخلاقية تمنع المعينين السياسيين من تلقي ما يسمى "المظلة الذهبية" للانضمام إلى الإدارة وستنظر في منع ممارسة الضغط في الظل لموظفي الحكومة الذين تركوا مناصبهم مؤخرًا، حسبما ذكر مصدر مطلع على الخطة التي لم يتم إصدارها بعد. 

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