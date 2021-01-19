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رياضة

رغم الخسارة.. «العملاق الكونغولي» جوتييه مفومبي رجل مباراة الكونغو والبحرين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:19 م
صدى البلد
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محمد سمير
حصل «عملاق اليد الكونغولي» جوتييه مفومبي، على لقب رجل مباراة البحرين والكونغو؛ لتسجيله 5 أهداف من 5 محاولات.

وخطف جوتييه مفومبي، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية الأضواء خلال مبارات منتخب بلاده في البطولة الـ 27 لكأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر حتى 31 يناير الجاري.

وظهر اللاعب الكونغولي، جوتييه مفومبي، صاحب الـ 26 عاما، بوزن زائد، (110 كيلو جرامات)، في ظاهرة غريبة فى ملاعب كرة اليد، ولكنه يمتلك رميات مميزة لاتخظئ المرمي.


وخسر منتخب الكونغو أمام نظيره البحريني بنتيجة 34-27 فى إطار مباريات ختام الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد«مصر 2021» بالمجموعة الرابعة.

حاول المنتخب الكونغولي تقليل الفارق في المباراة، ولكن منتخب البحرين حافظ على فارق النقاط، وخطف تذكرة التأهل بجوار الدنمارك والأرجنتين، فيما تنتقل الكونغو الديمقراطية لكأس الرئيس.
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