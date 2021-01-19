الأزهر: زواج التجربة يشبه عقد العمل والشروط منصوص عليها فى القرآن والسنة

قال الدكتور عبد الشافى الشيخ أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إن الشخص الذى تحدث عن زواج التجربة يتحدث عن أشياء غريبة، موضحًا انه يقول أن الزواج يكون على أساس شروط، وزواج مدني.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الدين وضح شروط الزواج، وما يتحدث عنه المحامى الذى أطلق هذه الفكرة غير صحيح.





ولفت إلى أن الزواج من سنن الله و رسوله و ليست حائطًا يستند إليه بأى فتوة مضللة، و شروط الزواج المنصوص عليها فى القرآن و السنة لا تعني الاتجار بها أو تضليل المسلمين..





وأشار إلى أن ما يتحدث عنه المحامى بخصوص زواج التجربة، يحول علاقة الزوج بـ زوجته بما يشبه عقد العمل و علاقة الموظف بصاحب العمل".





وأوضح أن الزواج علاقة يجب أن تسودها المودة و الاحترام المتبادل.



