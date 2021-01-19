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رياضة

على أغنية شعبية.. لاعبو منتخب اليابان يحتفلون بالفوز على أنجولا بطريقتهم الخاصة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:31 م
اليابان وانجولا كرة
اليابان وانجولا كرة يد
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محمد رشاد
احتفل منتخب اليابان الأول لكرة اليد، بالفوز على نظيره الأنجولى والتأهل للدور الرئيسى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بطريقة لطيفة .

و قام لاعبو اليابان بالرقص على أغنية المهرجانات الشعبية "اخواتى"، داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة.

ونشر الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، عبر تويتر، فيديو من الفرحة والاحتفالات للمنتخب اليابانى، معلقا: "لما تتأهل أنت واخواتك، اليابانيون أحبو الإقامة فى مصر على ما يبدو".


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