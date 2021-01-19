على أغنية شعبية.. لاعبو منتخب اليابان يحتفلون بالفوز على أنجولا بطريقتهم الخاصة

احتفل منتخب اليابان الأول لكرة اليد، بالفوز على نظيره الأنجولى والتأهل للدور الرئيسى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بطريقة لطيفة .
و قام لاعبو اليابان بالرقص على أغنية المهرجانات الشعبية "اخواتى"، داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة.
ونشر الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، عبر تويتر، فيديو من الفرحة والاحتفالات للمنتخب اليابانى، معلقا: "لما تتأهل أنت واخواتك، اليابانيون أحبو الإقامة فى مصر على ما يبدو".
They won't sleep tonight! 🎌🥳@JHA_handball | #SuiseiJapan | #彗星JAPAN | #Egypt2021 pic.twitter.com/QlpX3gzvDV— Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 19, 2021