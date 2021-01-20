فائدة غير متوقعة لصودا الخبز لجمالك





- مقشر صودا الخبز منزلي الصنع





- التنظيف بالبخار





من السهل تنظيف وجهك بالبخار فقط سخني الماء في وعاء على النار و بمجرد أن يتبخر أخرجيه من النار ثم اغسلي وجهك بمقشر طبيعي مثل وصفة صودا الخبز يقوم مزيج البخار والمقشر على تنظيف المسام المسدودة بلطف.

- أقنعة الفحم







الفحم يجفف بشرتك وقد يكون من الأفضل عدم استخدامه أكثر من مرة في الأسبوع فقط ضعي قناع الفحم على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ وجففي بشرتك بمنشفة نظيفة. تأكدى من وضع مرطب على وجهك بعد استخدام قناع الفحم.

