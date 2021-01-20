فائدة غير متوقعة لصودا الخبز لجمالك

هل تعانى من إتساع مسام البشرة وتراكم السموم والخلايا الميتة إليك 3 طرق طبيعية لتنظيف المسام المسدودة حتى تبدو بشرتك صحية وأصغر لسنوات دون إتلافها وفقا لموقع ""powerofpositivity
إحدى الطرق الطبيعية للحفاظ على نظافة المسام هي إستخدام مقشر صودا الخبز فقط اخلطي نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع منظف الوجه المعتاد و اغسلي وجهك
يمكنك أيضا مزج بعض العسل العضوي مع صودا الخبز ودلكي وجهك بهذا الخليط و اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف.
إن أبسط طريقة لعمل مقشر صودا الخبز هي خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع 1 1/2 ملعقة كبيرة من الماء لعمل عجينة و أشطفى وجهك بالماء الدافئ واتركيه حتى تجف
- التنظيف بالبخار
- مقشر صودا الخبز منزلي الصنع
إحدى الطرق الطبيعية للحفاظ على نظافة المسام هي إستخدام مقشر صودا الخبز فقط اخلطي نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع منظف الوجه المعتاد و اغسلي وجهك
يمكنك أيضا مزج بعض العسل العضوي مع صودا الخبز ودلكي وجهك بهذا الخليط و اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف.
إن أبسط طريقة لعمل مقشر صودا الخبز هي خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع 1 1/2 ملعقة كبيرة من الماء لعمل عجينة و أشطفى وجهك بالماء الدافئ واتركيه حتى تجف
- التنظيف بالبخار
من السهل تنظيف وجهك بالبخار فقط سخني الماء في وعاء على النار و بمجرد أن يتبخر أخرجيه من النار ثم اغسلي وجهك بمقشر طبيعي مثل وصفة صودا الخبز يقوم مزيج البخار والمقشر على تنظيف المسام المسدودة بلطف.
- أقنعة الفحم
الفحم يجفف بشرتك وقد يكون من الأفضل عدم استخدامه أكثر من مرة في الأسبوع فقط ضعي قناع الفحم على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ وجففي بشرتك بمنشفة نظيفة. تأكدى من وضع مرطب على وجهك بعد استخدام قناع الفحم.