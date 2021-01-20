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مرأة

فائدة غير متوقعة لصودا الخبز لجمالك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعانى من إتساع مسام البشرة وتراكم  السموم والخلايا الميتة إليك 3 طرق طبيعية لتنظيف المسام المسدودة حتى تبدو بشرتك صحية وأصغر لسنوات دون إتلافها وفقا لموقع ""powerofpositivity

- مقشر صودا الخبز منزلي الصنع
إحدى الطرق الطبيعية للحفاظ على نظافة المسام هي إستخدام مقشر صودا الخبز فقط اخلطي نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع منظف الوجه المعتاد و اغسلي وجهك


يمكنك أيضا مزج بعض العسل العضوي مع صودا الخبز ودلكي وجهك بهذا الخليط  و اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف.

إن أبسط طريقة لعمل مقشر صودا الخبز هي خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع 1 1/2 ملعقة كبيرة من الماء لعمل عجينة و أشطفى وجهك بالماء الدافئ واتركيه حتى تجف

 - التنظيف بالبخار

 من السهل تنظيف وجهك بالبخار فقط سخني الماء في وعاء على النار و بمجرد أن يتبخر أخرجيه من النار ثم اغسلي وجهك بمقشر طبيعي مثل وصفة صودا الخبز يقوم مزيج البخار والمقشر على تنظيف المسام المسدودة بلطف.

 - أقنعة الفحم

الفحم  يجفف بشرتك وقد يكون من الأفضل عدم استخدامه أكثر من مرة في الأسبوع فقط ضعي قناع الفحم على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ وجففي بشرتك بمنشفة نظيفة. تأكدى من وضع مرطب على وجهك بعد استخدام قناع الفحم.


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