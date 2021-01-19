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اقتصاد

بشرى للمدرسين .. صرف زيادة الرواتب خلال أيام.. تفاصيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:54 م
صدى البلد
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محمد يحيى
تعتزم وزارة المالية اعتبارا من الأحد المقبل وعلى مدار 5 أيام في صرف رواتب العاملين بالدولة على مستوى الجهات الخاضعة للموازنة العامة والهيئات الخدمية والاقتصادية  والوزارات الحكومية.

ومن المقرر أن تتضمن صرف أول رواتب في العام الميلادي الجديد، وصرف زيادات مرتبات المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف التي صدر بها قرار من وزارة المالية، إذ تشمل  رفع بدل المعلم بنسبة 50%، وحافز الأداء بنسبة 50%، ومكافأة امتحانات النقل 25%، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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 ويستفيد من الزيادات 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم العام والأزهري قبل الجامعي، وتتكلف موازنة العام المالي للدولة 3.3 مليار جنيه حتى نهاية يونيو المقبل، وتتراوح قيمة الزيادة بين 390 و630 جنيها شهريًا.


وتشمل الزيادات وصول رواتب المعلم المساعد على 2125 جنيهًا والمعلم 2350 جنيهًا ومعلم أول 2525 جنيهًا ومعلم أول أ 2835 جنيهًا، معلم خبير 3639 جنيها، ومعلم كبير إلى 4675 جنيهًا.


وفقا لما أعلنت عنه  الوزارة فإن الزيادات تستهدف تحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن كاهل المعلمين خصوصا بعد تضررهم خلال فترة كورونا .


ومن المقرر أن يبدأ صرف رواتب المجموعة الأولي والمقدرة بنحو 29 وزارة وجهة مستقلة وابعة تشمل كلا من  وزارات " الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية،، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" وجهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها على مستوى المحافظات، بالإضافة لجهات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".


وسيتم صرف رواتب المجموعة الثانية يوم الإثنين التالي له والمحددة بـ19 وزارة و هيئة تابعة ومستقلة وتشمل وزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديد و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" وجهاتها التابعة على مستوى الجمهورية، بالاضافة لهيئات " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز .المركزي للتنظيم والإدارة".


وتقرر صرف رواتب المجموعة الثالثة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، و المحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة و تشمل وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري و الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضية،المالية" والجهات التابعة و الخاضعة لها بالاضافة لهيئات " الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات".

وسيتم صرف باقي رواتب الجهات الحكومية الأخرى خلال يومي الأربعاء  والأحد المقبلين.

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