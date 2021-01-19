لا تنساقوا خلف حملات التحريض.. رئيس حكومة تونس للتونسيين: صوتكم مسموع وغضبكم مشروع

الشعب ثروة تونس ولا مستقبل للدولة بدونه، والفريق الحكومي يقر بضرورة مع الشعب واستنباط طرق ووسائل عمل مبتكرة. قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، إنالتعاملطرق





وأضاف هشام المشيشي، في كلمة عرضتها قناة "إكسترا نيوز"، "نعمل على ألا تكون الدولة بإدارتها قوة جذب للوراء، ولكن كي تكون في طريق تحقيق طموحات الشعب التونسي".





وتابع هشام المشيشي، موجهًا حديثه للشعب التونسي " أنتم مستقبل الوطن، و سنعمل على وضع إطار مبتكر يمكن الشعب من إيصال صوته وتصوراتهم ويمكننا من القيام بدورنا لتذليل الصعاب".





وأكمل هشام المشيشي "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع، وأعمل مع الحكومة على جعل مطالبكم واقعا وأن يصبح الحلم واقعا".





ولفت هشام المشيشي "لا تسمحوا بان تتسلل جماعات المخربين للاحتياجات كي يحولها من احتجاجات سلمية على حملات نهب وعنف وأهيب بالجميع عدم الانسياق وراء حملات التحريض وعدم اللجوء للعنف".