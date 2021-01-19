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توك شو

لا تنساقوا خلف حملات التحريض.. رئيس حكومة تونس للتونسيين: صوتكم مسموع وغضبكم مشروع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:52 م
رئيس حكومة تونس
رئيس حكومة تونس
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هاني حسين
قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، إن الشعب ثروة تونس ولا مستقبل للدولة بدونه، والفريق الحكومي يقر بضرورة التعامل مع الشعب واستنباط طرق ووسائل عمل مبتكرة.

وأضاف هشام المشيشي، في كلمة عرضتها قناة "إكسترا نيوز"، "نعمل على ألا تكون الدولة بإدارتها قوة جذب للوراء، ولكن كي تكون في طريق تحقيق طموحات الشعب التونسي".

وتابع هشام المشيشي، موجهًا حديثه للشعب التونسي "أنتم مستقبل الوطن، وسنعمل على وضع إطار مبتكر يمكن الشعب من إيصال صوته وتصوراتهم ويمكننا من القيام بدورنا لتذليل الصعاب".

وأكمل هشام المشيشي "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع، وأعمل مع الحكومة على جعل مطالبكم واقعا وأن يصبح الحلم واقعا".

ولفت هشام المشيشي "لا تسمحوا بان تتسلل جماعات المخربين للاحتياجات كي يحولها من احتجاجات سلمية على حملات نهب وعنف وأهيب بالجميع عدم الانسياق وراء حملات التحريض وعدم اللجوء للعنف".

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