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برلمان

النائبة سميرة الجزار: دور نواب البرلمان المراقبة وتشجيع الإيجابيات وتصحيح السلبيات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:41 م
النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب
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ماجدة بدوي
 قالت النائبة، سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، إن البيان الحكومي الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين،  لم يعكس تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن أحوال المواطنين غير مستقرة وسيئة، والمجتمع يعانى من البطالة، و نظام تأمينات اجتماعية غير عادلة ويحتاج إلى تغيير لتلبية إحتياجات المواطنين الضرورية.


وأضافت "الجزار" في تصريحات لها ، أننا كنواب للبرلمان بدأنا عملنا ودورنا أن نراقب ونشجع الإيجابيات ونصحح السلبيات ، مؤكدة أنه من المهم ضرورة الاستمرار فى التعاون والتفاهم بين البرلمان والحكومة وتقارب وجهات النظر والمفاهيم والأهداف من أجل تحقيق مصلحة المواطن.


وأوضحت النائبة، أن رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي، قد ذكر في كلمته أمام الجلسة العامة، أن برنامج الحكومة يسابق الزمن ومن أهدافه الأمن القومى وتحسين معيشة المواطنين، متساءلة هل معني ذلك، أن البرنامج سيخلصنا من المشاكل المزمنة من مياه شرب وصرف صحي وبطالة وتعليم وصحة، أى : توفير حياة كريمة لكل المصريين فى أنحاء مصر ؟


وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة، أنا واثقة أن البرلمان سيكون دافعا ًللسلطة التنفيذية للعمل والإجتهاد  لتحسين أحوال الناس المعيشية، فكُلنا مصريين ومصيرنا واحد وأهدافنا واحدة.


وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين ، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.
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