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الفريق حنفي عبد الله: القوات السودانية استعادت الأراضي التي حصلت عليها الميليشيات الإثيوبية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:06 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
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عادل نصار
كشف الفريق حنفي عبدالله المحلل الأمني والاستراتيجي، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة القائمة على الحدود السودانية الإثيوبية.

قال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الميليشيا الإثيوبية دعمت بعض القبائل لاستغلال بعض الأراضي السودانية، مضيفا أن القوات السودانية استعادات الأراضي التي حصلت عليها المليشيات الأثيوبية.

وأكد المحلل الأمني والاستراتيجي، أن إثيوبيا لن تستطيع لي ذراع السودان للحصول على أراضيها، مشيرا إلى أن لا نريد التصعيد في هذه المناطق لكن الجانب الأثيوبي يفعل أشياء مختلفة.

وأضاف عبدالله، أن السودان لا يريد حربا مع أحد وانما يسعى للحصول على حقوقه بكل شرف، مشيرا إلى أن السودان قادر على الدفاع عن أراضية بكل شراسة.

وأكد الفريق حنفي عبدالله المحلل الأمني والاستراتيجي، أن الجيش السوداني يعمل وفقًا للقوانين الدولية في حماية أراضيها، لافتا إلى أنه وصل إلى السودان أكثر من 60 ألف مواطن من إقليم تيجراي.

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