3 أسباب وراء تساقط الشعر لمرضى كورونا.. فيديو

قال الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية ، إن أهم مصابى فيروس كورونا قديتعرض لتساقط فى الشعر .





وأضافة فرج ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ، المذاع على فضائية ، سى بى سى ، أن هناك ثلاثة أسباب لتساقط شعر مصابي كورونا تتمثل في ارتفاع درجات حرارة الجسم، والدواء الذي يتناوله المريض، والضغط النفسي على المريض بسبب الإصابة.





وأشار استشاري الأمراض الجلدية ، إلى أنه بمجرد تماثل الشخص للشفاء سيعود الشعر لطبيعته .



