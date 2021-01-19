ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3 أسباب وراء تساقط الشعر لمرضى كورونا.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:41 م
تساقط الشعر
تساقط الشعر
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية ، إن أهم مصابى فيروس كورونا قديتعرض لتساقط فى الشعر .

وأضافة  فرج ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ، المذاع على فضائية ، سى بى سى ، أن هناك ثلاثة أسباب لتساقط شعر مصابي كورونا تتمثل في ارتفاع درجات حرارة الجسم، والدواء الذي يتناوله المريض، والضغط النفسي على المريض بسبب الإصابة.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية ، إلى أنه بمجرد تماثل الشخص للشفاء سيعود الشعر لطبيعته .

 وتابع استاذ الأمراض الجلدية، أن هناك 6 أعراض يؤشر وجودها إلى احتمال الاصابة بفيروس كورونا أبرزها تجلط اطراف الاصابع بالارجل والايدى بأستمرار بجانب الجفاف مع وجود طفح جلدي بالجسم يصاحبه هرش ووجع وسخونه مع تساقط الشعر من جذوره ، كلها دلالات قوية جدا على وجود فيروس كورونا ولابد من عمل التحليل اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على القلب والكلى وأعضاء أخرى.. دراسة تكشف مضاعفات فيروس كورونا

أسباب خفية لتساقط الشعر ..تعرفي عليها

ماء البصل والليمون.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

هاني الناظر يكشف 4 أسباب خطيرة تؤدي إلى تساقط الشعر.. تعرف عليها

هانى الناظر يوجه رسالة مهمة للمتعافين من كورونا

أستاذ أمراض جلدية: 6 أعراض تثير الشكوك حول الإصابة بكورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

تامر أمين يطالب الأهلي بضم نجم من الزمالك للمشاركة معه في مونديال الأندية

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

علاج للأرق وعدم النوم نهائيًا

طبيب يزف بشرى: كلما انتشر كورونا يضعف بشكل أكبر.. فيديو

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

أنت بصيت على الـ"فار".. أحمد حسن يروي ما حدث بين محمد الشناوي والحكم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. 3 تمارين رياضية ضرورية لصحتك

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن

علاج للأرق وعدم النوم نهائيًا