3 أسباب وراء تساقط الشعر لمرضى كورونا.. فيديو

قال الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية ، إن أهم مصابى فيروس كورونا قديتعرض لتساقط فى الشعر .
وأضافة فرج ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ، المذاع على فضائية ، سى بى سى ، أن هناك ثلاثة أسباب لتساقط شعر مصابي كورونا تتمثل في ارتفاع درجات حرارة الجسم، والدواء الذي يتناوله المريض، والضغط النفسي على المريض بسبب الإصابة.
وأشار استشاري الأمراض الجلدية ، إلى أنه بمجرد تماثل الشخص للشفاء سيعود الشعر لطبيعته .
وتابع استاذ الأمراض الجلدية، أن هناك 6 أعراض يؤشر وجودها إلى احتمال الاصابة بفيروس كورونا أبرزها تجلط اطراف الاصابع بالارجل والايدى بأستمرار بجانب الجفاف مع وجود طفح جلدي بالجسم يصاحبه هرش ووجع وسخونه مع تساقط الشعر من جذوره ، كلها دلالات قوية جدا على وجود فيروس كورونا ولابد من عمل التحليل اللازمة.