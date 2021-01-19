هل المدخن أقل عرضة للإصابة بكورونا .. طبيبة توضح

قالت الدكتور مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني، إن هناك علامات توضح أن الشخص تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن المسحة تأتى كأول شئ، وبعد ذلك اختفاء الأعراض.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الشخص عليه توخى الحذر و التوصل مع طبيب حالة مرور 5 يومًا من الإصابة.





ولفتت إلى أن هناك أمرا غير صحيح يقوم به الشخص حالة الإصابة بكورونا، و هو عمل الأشعة المقطعية، مؤكدة أن الأشعة يجب أن تتم بعد 4 أيام من ظهور الأعراض.





وطالبت المواطنين بعدم الاستعجال فى عمل الأشعة، والتواصل مع طبيب متخصص.





وأشارت إلى أن أعراض كورونا تختلف من شخص لـ أخر، وذلك يرجع لعامل السن، و الحالة الصحية و هل الشخص مدخن أو غير مدخن.





وردت على سؤال " هل المدخن أقل عرضة للإصابة بكورونا" وقالت إن المدخن أكثر عرضه وليس أقل عرضة، وأن التدخين يقلل المناعة لـ المواطن، و تكون هناك مشكلات فى الجهاز التنفسي.





السمنة من أكثر الأشياء التى تعوق التعافى من فيروس كورونا، ولذلك نحذر أصحاب السمنة.



