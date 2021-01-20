برلمانية: التوسع في صناعة البتروكيماويات يدعم الاقتصاد القومى

أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بقرار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيادة التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة، قائلة "قرار جيد يساعد في تعظيم القيمة المضاف التي تسعى الدولة لزيادتها في الآونة الأخيرة".





وأوضحت " أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة البتروكيماويات من أهم الصناعات الاستراتيجية التي تتبنها الدولة نظرًا لأهميتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن تلك الصناعة لها تأثير مباشر على دعم الاقتصاد القومى للدولة حيث تعمل على زيادة القيمة المضافة .





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية التي تمتلكها بكثرة، منوهًة إلى أن المواد البترولية واحدة من أهم المجالات التي تسعى الدولة للاستفادة منها بشكل دائم.





الجدير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022.





وأكد الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة، أهمية التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة بهدف تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز الطبيعى من أجل إعطاء دفعات قوية للتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية.





وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية لمواكبة احتياجات السوق المحلية المتنامية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض.