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أخبار العالم

استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني الأمريكي بسبب صلتهم بجامعات متطرفة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:35 م
الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
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شريف سيد
ارتفع عدد عناصر الحرس الوطني الأمريكي الذين تم استبعادهم من تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى 12 عنصرا. 

وذكرت مصادر استخباراتية أمريكية أن السبب وراء استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني، جاء بسبب صلتهم بجماعات يمنية متطرفة. 

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي إي" بفحص جميع أعضاء الحرس الوطني المتجهين إلى واشنطن. 

وذكرت وسائل الإعلام أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بفحص 25 ألفا من الحرس الوطني المرسلين إلى واشنطن العاصمة، وذلك خوفا من وقوع هجوم محتمل من الداخل. 

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارًا مكثفًا لقوات الحرس الوطني، وذلك قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم الأربعاء المقبل. 

وقالت الصفحة الرسمية لقوات الحرس الوطني، على "تويتر" إن أكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني وصلوا إلى العاصمة واشنطن، استعداد لحفل التنصيب، بينما يظهر مقطع فيديو آخر لحظة نزول الجنود من طائرة الشحن التي تقلهم إلى العاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إنشاء منطقة عسكرية حول العاصمة واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

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