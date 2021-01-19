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توك شو

خيري رمضان: أزمة تورتة نادي الجزيرة رغبة في الفضائح ودليل هشاشة قضايانا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:06 م
خيري رمضان
خيري رمضان
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عبر الإعلامي خيري رمضان، عن استياءه من حالة الانتقاد الفجة التي أعقبت واقعة قضية تورتة نادي الجزيرة الجنسية، قائلا: "مفيش حد مش بيتكلم فى قضية تورتة نادي الجزيرة وهناك رغبة فى الفضائح، وهذا لعبة سخيفة والواقعة كانت تهريج زي أي تهريج بين أي ستات ولكن اتهتك سترهم بسبب شخص شير الصور على السوشيال ميديا".

وأكد الإعلامي خيري رمضان، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن مصر تواجه مهام كبيرة من محاربة فيروس كورونا والرغبة فى التحرك إلى الأمام وتحقيق التنمية بينما يقوم البعض بالتفرغ لقضايا هامشية مثل واقعة تورتة نادي الجزيرة وفساتين رانيا يوسف.

وتابع: "أنا حزين اننا نبقى فاضين قوى ونتكلم على تورتة نادي الجزيرة ورانيا يوسف، وتصبح قضايانا هشة في وقت مصر عليها مهام جسام ونواجه فيروس يخطف الناس كل اليوم ، ونفسنا نأخذ خطوة الى الامام".

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